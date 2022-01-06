У Сумах 6 січня нагадали правила поводження на зимових водоймах. Також показали способи, як врятуватися людині, що потрапила під лід. Рейд Пслом організували рятувальники разом з працівниками водолазної служби і поліції області.

Начальник Сумської міської рятувально-водолазної служби Олександр Мізенко розповів, що крига, на яку можна виходити, повинна бути не менше 7 сантиметрів. На річці стабільної криги немає: якщо під берегом вона більша, то на середині вона завжди менша і це дуже небезпечно. Особливо у відлигу. Рибалки ж товщину льодового покриву перевіряють з допомогою пешні – це спеціальний лом, яким роблять ополонку.

Температура повітря - не показовий орієнтир для визначення надійності льоду, розповідає начальник водолазної станції. Товстіший лід зазвичай зеленого відтінку, білий – небезпечніший.

За словами Речника ДСНС України в Сумській області Олега Стрілки, на цей час товщина льоду на річці Псел мінімальна. У деяких місцях льоду взагалі немає, тому зараз підвищений ризик того, що люди можуть провалитися під кригу.

В січні минулого року рятувальники дістали з-під криги 7 дорослих та 1 дитину, 2 людини в крижаній воді загинули. Ті, кого доводилося рятувати минулого року, були в стані алкогольного сп’яніння або йшли водоймою в неперевірених, незнайомих місцях.

Загалом за минулий, 2021 рік на водоймах Сумщини загинули 40 людей, з них двоє – в січні. Цього року ситуацій з летальними наслідками поки не було.

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