На Франківщині люди врятували рибалку, який провалився під лід

У Снятині на Івано-Франківщині люди врятували рибалку, який провалився під лід на міському озері. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення до рятувальників надійшло 5 січня о 9:55.
Як інформують надзвичайники, неподалік озера були місцеві жителі, які, почувши крики чоловіка, кинулися йому на допомогу.
"Чоловік провалився під кригу на відстані приблизно 20-25 м від берега. Люди за допомогою мотузки витягли місцевого рибалку з "крижаної пастки" на берег водойми. Від медичної допомоги чоловік відмовився, обійшовся лише переляком", — йдеться у дописі.
Що відомо
24 грудня в Івано-Франківську на міському озері рятувальники показували, як діяти, коли провалився під лід.
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