На Франківщині люди врятували рибалку, який провалився під лід

У Снятині на Івано-Франківщині люди врятували рибалку, який провалився під лід на міському озері. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення до рятувальників надійшло 5 січня о 9:55.

Як інформують надзвичайники, неподалік озера були місцеві жителі, які, почувши крики чоловіка, кинулися йому на допомогу.

"Чоловік провалився під кригу на відстані приблизно 20-25 м від берега. Люди за допомогою мотузки витягли місцевого рибалку з "крижаної пастки" на берег водойми. Від медичної допомоги чоловік відмовився, обійшовся лише переляком", — йдеться у дописі.

Що відомо

24 грудня в Івано-Франківську на міському озері рятувальники показували, як діяти, коли провалився під лід.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини