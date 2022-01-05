На Вінниччині чоловік провалився під лід та загинув

На Вінниччині чоловік провалився на річці під кригу та загинув. Про це повідомляє пресслужба обласних рятувальників.

Подія сталася 4 січня у селі Канава Тиврівської територіальної громади. О 16:35 Служба порятунку "101" отримала повідомлення про те, що на річці Південний Буг під лід провалилася людина. Рятувальники, прибувши на виклик, побачили, що тіло чоловіка перебуває під кригою. За допомогою човна та спецінструменту бійці ДСНС дістали потопельника з-під льоду. Ним виявився 70-річний житель с. Канава, йдеться у дописі.

Тіло чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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