Львів’ян та гостей міста запрошують на Різдво до Гаю. 7 та 8 січня у Шевченківському гаю буде святкування – вертепи, екскурсії, танці та виступи гуртів. Усі садиби відкриють для гостей. Про це Суспільному розповів заступник директора з наукової роботи Сергій Ципишев.

Усі садиби у Шевченківському гаю будуть відкриті для гостей на період різдвяних свят. Там проводитимуть екскурсії та розповідатимуть про традиції святкування.

"Можна буде оглянути рівнинне Закарпаття, Гуцульщину, Буковину, Покуття, Поділля. Ми вирішили, що цього року ми не у всіх об’єктах, але так щоби у кожному із секторів, які я перерахував, був один або два об’єкти, де буде створена оця різдвяна атрибутика. Предмети, речі, наїдки, які створювали цю різдвяну атмосферу", – каже заступник директора з наукової роботи Сергій Ципишев.

Суспільне Львів Садиба у Шевченківському гаю

У кожній хаті – звичаї тієї етнічної групи, звідки привезли садибу.

"Під столом ланцюг, а чому ніжки стола окутані ланцюгом? Щоб вся та родина, яка збереться за столом, цілий рік трималася ось отак – разом. Під тим же столом бачимо сокиру. А сокира для чого? На удачу, на міцність, на здоров`я і намагалися ногою торкнутися тої сокири, щоб цілісінький рік бути здоровим", – розповідає працівниця музею Оксана Братун.

За словами організаторки Соломії Чубай, на Різдво у гаю хочуть створити атмосферу домашнього свята.

"Ми хочемо відтворити таке гоголівське Різдво. Різдво, яке було у забутих предків, у фільмах Параджанова і Миколайчука. Ми кожну хат відкриваємо і ми тут у хаті, щоб люди не мерзли, могли випити гарячого чаю. Відповідно, відчути атмосферу насправді українського Різдва. Наш салоган цього року "на Різдво до Гаю – на Різдво додому", – каже Соломія Чубай.

Також на відвідувачів чекатиме виступ вертепів та гуртів.

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