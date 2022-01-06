Четверо жителів Рівненщини заборгували аліменти на користь своїх дітей у сумі в понад 700 тисяч гривень. Проти батьків порушили кримінальні провадження, їх справи скерували до суду, – повідомили у пресслужбі поліції області.

Дізнавачі скерували до суду чотири кримінальних провадження за частиною 1 статті 164 Кримінального кодексу України. 42-річний житель колишнього Костопільського району від листопада 2011 року заборгував на користь 13-річної доньки та 11-річного сина 221 292 гривень, – йдеться у повідомлення пресслужби.

У решти проваджень потерпілими є по двоє дітей віком від п’яти до 17 років, а термін ухилення від сплати аліментів коливається від п’яти до десяти років, – додала речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Загальна вартість заборгованих чотирма жителями Рівненщини на користь дітей коштів становить 712 808 гривень.

Санкція інкримінованої обвинуваченим статті передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від 80 до 100 годин або арешт на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк двох років.

Що відомо

У березні 2021-го Верховна рада ухвалила за основу рішення про внесення змін до Сімейного кодексу щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

Станом на травень 2021-го аліменти своїм дітям на Рівненщині повинні платити 417 матерів. Лише 60 з них робить це вчасно, решта – боржниці. Чоловіків-боржників в області – понад 15 тисяч, – йдеться в інформації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Впродовж 2020 року органи Державної виконавчої служби області стягнули майже 100 мільйонів гривень аліментів для 13,5 тисяч дітей з неповних сімей.

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