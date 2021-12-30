Син загиблого в ДТП з Миколою Харківським: "Він вибачення просив у камер"

На 15% зросла смертність на дорогах Харкова та області у 2021 році. Такі цифри патрульні надали у відповідь на запит Суспільного. За 11 місяців в аваріях загинули 192 людини — на 25 більше, ніж торік.

У чому причина зростання смертності на дорогах та чи може цьому запобігти посилення відповідальності для водіїв — матеріал Суспільного.

"Був спокійним водієм"

31 грудня справу про ДТП на проспекті Гагаріна за участю 16-річного Миколи Харківського передали до суду. Підлітку загрожує до семи років ув'язнення. Син загиблого у цій аварії Ігоря Носова Артем розповідає: ввечері 26 жовтня батько повертався додому, їздив у справах.

"Я зустрічався з батьком тижні за два до аварії, з сестрою тато бачився за день до ДТП, приходив до неї у гості. Він жив сам. До нас зайшов, коли ми всією родиною перехворіли на коронавірус, і до нас вже можна було. Він грався з онучкою й побіг далі у справах", — згадує Артем Носов.

"Скільки я себе пам’ятаю, мені 34 роки, він завжди був за кермом. Спокійним водієм був. До порушників на дорогах ставився як усі адекватні люди — був невдоволений, коли порушували. Ніколи в аварії сам не потрапляв", — говорить Артем.

Суспільне Харків

"Працював у сфері безпеки, чекав пенсії. У телефоні, на паперах він підраховував стаж, уже готувався", — каже Артем.

"Вибачення Харківський просив у камер"

Ігоря Носова не стало понад два місяці тому: його Chevrolet "знесла" срібляста Infiniti, яка вилетіла на перехрестя на червоне світло. Пізніше експертиза встановить, що швидкість Infiniti була 180 км на годину. Батько Артема загинув на місці. Йому було 58 років.

"Вибачення під час суду Харківський просив у камер, у нас він нічого не просив. Я бачив запис із суду, це для "галочки", я знаю, що це було нещиро — я йому не вірю. Інтерв'ю його матері, в якому вона просила нас з нею зв'язатися, бачив, та думаю, що вона завчила текст, який підготували адвокати. Зараз такий час, що людину чи її номер знайти нескладно. Адвокати чи батьки з нами не зв'язувалися", — каже Артем.

Фото надане родиною Носових

16-річний Микола Харківський, підозрюваний у справі, водійських прав не має. Провину визнав після того, як генетична експертиза показала, що саме він був за кермом Infiniti. За місяць до аварії патрульні вже зупиняли Миколу і теж за перевищення швидкості.

"Певно йому (Миколі Харківському — ред.) ніхто не говорив, що так не можна, ніхто не забороняв, не забирав доступ до автівок, бо він керував не однією. Лайки, ролики — усе це... Наші харківські блогери навчили молодь спілкуватися з поліцією без поваги", — говорить син загиблого.

В Ігоря Носова залишилися двоє дітей та троє онуків. Артем Носов очікує від суду на найсуворіше з нині можливого покарання для підлітка — це вісім років колонії.

Що кажуть про аварії у місті представники поліції

Через низку аварій у Харкові збирали виїзне засідання парламентського комітету з правоохоронної діяльності.

"Серед основних причин дорожньо-транспортних подій — порушення правил руху водіями, найчастіше — перевищення швидкості. Не зареєстровано жодної дорожньо-транспортної події з вини пішоходів", — казав керівник обласної поліції Станіслав Перлін.

Очільниця патрульної поліції регіону казала про брак кадрів: цьогоріч звільнилися у півтора раза більше людей, ніж торік.

"Після нового року матимемо справу з тим, що буде стояти Управління, транспортні засоби й не буде працівників. Престижу професії не має через те, що у нас низька заробітна плата", — казала Стрижак.

Нардепи та представники міністерства внутрішніх справ пропонували вчергове посилити відповідальність за порушення.

"Ми в МВС готуємо пакет законів, який запропонуємо на розгляд вам, шановні народні депутати. Вони повинні ще більше посилити відповідальність за порушення на дорогах", — сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Узгоджують чотири законопроєкти. Зокрема, проситимуть депутатів запровадити позбавлення водійського посвідчення на 20 років за повторні порушення та збільшити максимальне покарання за смертельні аварії до 12 років.

"Чинних штрафів та строків достатньо"

Тюремні строки потрібні й для раніше спійманих на керуванні автівкою без прав, вважає юрист Ігор Черняк. Він представляє потерпілих у кількох справах про смертельні аварії у Харкові. Та перш ніж посилювати відповідальність, каже Черняк, слід удосконалити закон.

"У нас будь-які кримінальні справи можуть у судах розглядатися роками. Чому? Тому що немає чітко визначеного строку, протягом якого справа має бути розглянута, що фактично відкладає в часі відповідальність, і люди байдуже ставляться до наслідків своїх дій", — вважає Черняк.

Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін вважає, що депутати та силовики використовують низку аварій у Харкові або для самопіару, або ж задля збільшення бюджету поліції. Чинних штрафів та строків достатньо, порушники ж ігноруватимуть правила, допоки це дозволятимуть самі силовики та судова система, вважає Кобзін.

"Треба працювати з автошколами, де все дуже корумповано, треба працювати й з судами, треба працювати з поліцейськими, треба закривати всі діри, які існують, у нормативних актах. Я вважаю, що в МВС зараз є гроші на зарплату патрульним. Те, як вони їх витрачають, це не є дуже раціональним", — говорить Денис Кобзін.

Станом на початок листопада Харківщина на четвертому місці за кількістю ДТП із загиблими в Україні. Це статистика сайту патрульної поліції. Попереду Київщина, Дніпропетровська та Львівська області.

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