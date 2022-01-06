У Львові правоохоронці конфіскували партію наркотиків вартістю майже два мільйони гривень. Наркобізнес організував 25-річний житель Миколаєва. Його затримали у квартирі, яку чоловік орендував. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

За такий наркобізнес йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що чоловік орендував квартиру та використовував її як склад для фасування наркотиків. Під час обшуку у квартирі знайшли понад три кілограми наркотиків та психотропів, серед яких: амфетамін, канабіс, мефедрон, "Альфа-PVP", а також 450 пігулок екстазі та 68 марок ЛСД.

Національна поліція України У Львові правоохоронці конфіскували партію наркотиків вартістю майже два мільйони гривень

Їх чоловік збував гуртовими партіями та у безконтактний спосіб — через великі закладки — "мастерклади".

Також правоохоронці конфіскували електронні ваги, засоби для фасування, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вартість наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку сягає майже два мільйони гривень.

Національна поліція України У Львові правоохоронці конфіскували партію наркотиків вартістю майже два мільйони гривень

Чоловіка затримали. Йому готують повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 3 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Чоловікові загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону