110 згортків з ймовірними наркотиками знайшли львівські патрульні завдяки повідомленню від громадян у чат-бот Drug Hunters. Про це повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції у Львівській області.

Правоохоронці отримали одразу кілька повідомлень про те, що на вулиці Полудневій невідомі розповсюджують імовірно наркотичні речовини.

"Прибувши на місце виклику, патрульні обстежили місця, які заявники вказали в чат-боті. На огорожі виявили 2 зіп-пакети з різнокольоровими згортками, а неподалік — ще 5 зіп-пакетів зі схожими згортками", — повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Патрульна поліція Львівщини У Львові знайшли понад 100 згортків із наркотиками завдяки повідомленню у чат-боті

У зіп-пакетах були: 15 згортків з таблетками, 22 згортки з білою порошкоподібною речовиною, 28 згортків з твердою речовиною білого кольору, 12 згортків з "марками", 10 згортків з білими кристалами, 23 згортки з речовиною рослинного походження.

Усі речовини віддали на експертизу.

У чат-боті Drug Hunters можна анонімно повідомляти про свої підозри щодо місць розповсюдження наркотиків. Для цього потрібно відкрити програму у своєму Telegram і розпочати діалог.