Кіберзагрози у 2022: як не стати жертвою шахраїв

Розвиток технологій весь час підвищує рівень небезпеки у кіберпросторі. Питання захисту персональних даних стає безпосередньо пов’язаним з особистою безпекою та збереженістю майна. Українське радіо поспілкувалося з експертом з кібербезпеки Дмитром Снопченком та дізналося, як убезпечити себе від кіберзлочинців.

Наскільки безпечною є "Дія"

З розробкою застосунку "Дія" у мережі Інтернет ширилося багато чуток про небезпеку нового програмного забезпечення з токи зору захисту персональних даних. Дмитро Снопченко каже, що загалом не існує конкретно визначеного "достатнього" рівня захисту персональних даних. Водночас він стверджує, що "Дія" має досить високий рівень захисту.

"Проводився навіть спеціальний захід, коли "білі хакери" з усього світу намагалися заламати мобільний застосунок "Дія", вони знайшли декілька незначних вразливостей, тобто загалом "Дію" можна вважати більш-менш захищеним ресурсом", – каже фахівець.

Головні кіберзагрози 2022 року

За словами Дмитра Снопченка, у 2022 році з технічної точки зору кіберзагрози залишаться такі ж як раніше. Проте, з’являються нові тенденції, зокрема у 2022 очікується поява великої кількості "новітніх" хакерів. Снопченко визначає їх як новачків у комп’ютерних науках, які не мають глибоких знань у сфері зламу інтернет-систем. Такі люди, за словами Снопченка, мають дуже легкий доступ до хакерського програмного забезпечення. Викривати їх буде нескладно, але це відволікатиме ресурси кіберполіції від серйозніших злочинів.

"Плюсом цього явища буде те, що таких хакерів швидко ловитимуть, відкриватимуть чимало кримінальних проваджень, але мінусом є те, що це відволікатиме кіберполіцію від стримування серйозніших кібератак", – каже Дмитро Снопченко.

Іншим серйозним ризиком, за словами фахівця з кібербезпеки, є поширення "розумних" приладів, які мають підключення до Інтернету.

"Якщо щось під’єднане до Інтернету, то це можна зламати і використовувати для обробки даних людини. Наприклад, Smart TV або "розумна" кавоварка, що під’єднана до Інтернету, може надати багато інформації і хакерам, і рекламодавцям, які збирають Big Data", – каже Снопченко.

За допомогою цих приладів можна, наприклад, дізнатися щоденний розклад людини та час, коли нікого немає вдома.

Кібератаки в Україні

В Україні, за словами Дмитра Снопченка, фіксується близько 60 тисяч кібератак на тиждень. В основному вони спрямовані проти державного сектору.

"Кіберзлочинці вчиняють такі атаки не з метою отримання конфіденційної інформації, а щоб нашкодити репутації держави", – каже Снопченко.

Наприклад, кіберзлочинці можуть розмістити неправдиву інформацію на державних ресурсах та спровокувати інформаційний скандал.

Про фінансування кібербезпеки

Україна витрачає значну суму коштів на захист від кіберзагроз. Кіберполіція витратила значну суму на закупівлю програмного забезпечення для захисту. Також для фахівців з кібербезпеки проводяться регулярні навчання, закуповується обладнання.

"Припускаю, що орієнтовно до 2025 року ми можемо випередити фахівців з НАТО і вчитимемо фахівців НАТО кібербезпеці", – каже Дмитро Снопченко.

Водночас, каже фахівець, приватні підприємці поки не повною мірою розуміють імовірні загрози від кібератак та не готові витрачати гроші на кібербезпеку.

"У європейському та американському бізнесі така тенденція є, там фахівці з кібербезпеки починають з’являтися навіть у компаніях, де працюють всього 10 працівників. Там фахівець стежить за кібербезпекою на підприємстві та навчає співробітників, як себе поводити у разі кібератаки", – каже Снопченко.

Кібервійська в Україні

Президент Зеленський заявляв про намір створити в Україні кібервійська. Кабінет міністрів має розрахувати комплектування особового складу нового виду військ.

"У Євросоюзі та США є кібервійська, це фахівці на державній та військовій службі. Також це залучені фахівці, які працюють по договору. ", – каже Снопченко.

Ці війська існують для допомоги армії у справі обробки та аналізу інформації, впровадження нових технологій, збору інформації, захисті кіберпростору країни.

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