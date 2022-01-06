Найкращими легкоатлетами України за підсумками 2021 року визнані дніпровські спортсмени: метальник молота Михайло Кохан та стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Тренерку Магучіх Тетяну Степанову визнали найкращою тренеркою року в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України.

Михайло Кохан став першим 20-річним атлетом в історії, якому вдалося метнути молот за 80-метрову позначку. Сталося це на змаганнях у Секешфегерварі, де він переміг і залишив позаду таких грандів, як поляки Павел Файдек і Войцех Новіцкі. Свій рівень спортсмен підтвердив і на Олімпійських іграх, де у найвідповідальнішому фіналі в кар’єрі метнув молот на 80.39 м і посів четверте місце. Незадовго до Токіо Михайло виграв молодіжний чемпіонат Європи (77.88 м), а сезон завершив на п’ятій сходинці у світовому топі.

Associated Press Михайло Кохан

У зимовому сезоні 2021 року на змаганнях у Банській Бистриці Ярослава Магучіх встановила рекорд Європи U23 в приміщенні, абсолютний рекорд України й рекорд України зі стрибків у висоту в приміщенні, який став третім результатом у приміщенні у світовому топі всіх часів (2.06 м). Після цього атлетка перемогла на чемпіонаті Європи в приміщенні (2.00 м), а «зиму» завершила лідеркою світового топу сезону в приміщенні.

НОК Ярослава Магучіх

Влітку Магучіх крім олімпійської “бронзи” виграла “золото” молодіжного чемпіонату Європи, на обох турнірах злетівши на 2.00 м. Також вона посіла друге місце у фіналі «Діамантової ліги», стрибнувши на 2.03 м, виграла етапи «Діамантової ліги» в Стокгольмі (2.03 м) й Брюсселі (2.02 м) та була другою в Лозанні (1.98 м).

Тетяна Степанова та Ярослава Магучіх / Instagram Ярослава Магучіх зі своєю тренеркою Тетяною Степановою

Торік Кохан та Магучіх стали кращими у номінаціях "Найкращий легкоатлет року" та "Зірка, яка сходить".

Що відомо

- Участь у голосуванні за кращих легкоатлетів брали експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ і вболівальники. Голоси кожної з категорій враховувалися як третина від усіх голосів.

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