У Житомирі під час різдвяних святкувань медичні заклади міста прийматимуть громадян за зміненим графіком. Про це 5 січня повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
Графік роботи амбулаторій у святкові та вихідні дні:
7 січня
З 09:00 до 12:00 години амбулаторії загальної практики та сімейної медицини прийматимуть за адресами:
- площа Польова, 2;
- майдан Визволення, 1.
За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватимуть:
- ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;
- кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30.
За адресою вулиця Чуднівська 129-в з 09:00 до 12:00 пацієнтів прийматиме контакт-центр.
8 січня
з 09.00 до 15.00 години амбулаторії загальної практики та сімейної медицини прийматимуть за адресами:
- площа Польова, 2;
- вулиця Велика Бердичівська, 32;
- вулиця Святослава Ріхтера, 23;
- вулиця Лесі Українки, 16;
- вулиця Старочуднівська, 12/77;
- вулиця Покровська, 159;
- майдан Визволення, 1;
- проспект Миру, 11;
- вулиця Тараса Бульби-Боровця, 6.
За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватиме:
- ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;
- кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30.
За адресою майдан Визволення, 1 з 09:00 до 15:00 години працюватимуть:
- бригади з надання невідкладної допомоги;
- мобільні бригади з проведення заборів біологічного матеріалу.
За адресою вулиця Чуднівська, 129-В з 09:00–15:00 контакт-центр.
9 січня
З 09:00 до 12:00 амбулаторії загальної практики та сімейної медицини працюватимуть за адресами:
- площа Польова, 2;
- майдан Визволення, 1.
За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватимуть:
- ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;
- кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30;
- мобільні бригади з проведення заборів біологічного матеріалу (за адресою майдан Визволення, 1).
За адресою вулиця Чуднівська, 129-в з 09:00 до 12:00 години працюватиме контакт-центр.
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