У Житомирі під час різдвяних святкувань медичні заклади міста прийматимуть громадян за зміненим графіком. Про це 5 січня повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

Графік роботи амбулаторій у святкові та вихідні дні:

7 січня

З 09:00 до 12:00 години амбулаторії загальної практики та сімейної медицини прийматимуть за адресами:

площа Польова, 2;

майдан Визволення, 1.

За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватимуть:

ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;

кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30.

За адресою вулиця Чуднівська 129-в з 09:00 до 12:00 пацієнтів прийматиме контакт-центр.

8 січня

з 09.00 до 15.00 години амбулаторії загальної практики та сімейної медицини прийматимуть за адресами:

площа Польова, 2;

вулиця Велика Бердичівська, 32;

вулиця Святослава Ріхтера, 23;

вулиця Лесі Українки, 16;

вулиця Старочуднівська, 12/77;

вулиця Покровська, 159;

майдан Визволення, 1;

проспект Миру, 11;

вулиця Тараса Бульби-Боровця, 6.

За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватиме:

ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;

кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30.

За адресою майдан Визволення, 1 з 09:00 до 15:00 години працюватимуть:

бригади з надання невідкладної допомоги;

мобільні бригади з проведення заборів біологічного матеріалу.

За адресою вулиця Чуднівська, 129-В з 09:00–15:00 контакт-центр.

9 січня

З 09:00 до 12:00 амбулаторії загальної практики та сімейної медицини працюватимуть за адресами:

площа Польова, 2;

майдан Визволення, 1.

За адресою вулиця Лесі Українки, 16 працюватимуть:

ДОТ кабінет з 09:00 до 12:00;

кабінет замісної підтримувальної терапії з 09:00 до 09:30;

мобільні бригади з проведення заборів біологічного матеріалу (за адресою майдан Визволення, 1).

За адресою вулиця Чуднівська, 129-в з 09:00 до 12:00 години працюватиме контакт-центр.

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