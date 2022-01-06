Шостого січня більше 600 жителів Коростеня та району прийшли попрощатися з військовослужбовцем Ігорем Тичиною. 20-річний військовий помер після отримання поранення у зоні проведення бойових дій. Про це повідомляє з Коростеня кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, з Ігорем Тичиною прощаються у центрі міста.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Що відомо

На Житомирщині від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

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