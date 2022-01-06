logo logo
На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпера
ООСАРМІЯСМЕРТЬРегіони

На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпера

Оновлюється
Оксана Ковальчук Сергій Косюченко
·
·
На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпера Фото: Суспільне Житомир

Шостого січня більше 600 жителів Коростеня та району прийшли попрощатися з військовослужбовцем Ігорем Тичиною. 20-річний військовий помер після отримання поранення у зоні проведення бойових дій. Про це повідомляє з Коростеня кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.

За його словами, з Ігорем Тичиною прощаються у центрі міста.

На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпераФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпераФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпераФото: Суспільне Житомир

На Житомирщині прощаються з військовослужбовцем Ігорем Тичиною, який загинув від кулі снайпераФото: Суспільне Житомир

Що відомо

  • На Житомирщині від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди