Шостого січня більше 600 жителів Коростеня та району прийшли попрощатися з військовослужбовцем Ігорем Тичиною. 20-річний військовий помер після отримання поранення у зоні проведення бойових дій. Про це повідомляє з Коростеня кореспондент Суспільного Сергій Косюченко.
За його словами, з Ігорем Тичиною прощаються у центрі міста.
Фото: Суспільне Житомир
Фото: Суспільне Житомир
Фото: Суспільне Житомир
Фото: Суспільне Житомир
Що відомо
- На Житомирщині від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.
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