На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 3 316 людей

Впродовж 5 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 3 316 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 1 228 прикарпатців, другою — 2 020, додатковою дозою імунізувалися семеро людей. Усього першою дозою щепилися 421 402 жителі, другою дозою медики вакцинували 376 805 людей, додатковою — 115.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 905 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 423.

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Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,5% жителів області, однією дозою — 30,75%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,4% тих, хто отримав першу дозу, та 42,8% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,1%, другою дозою — 23,4%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9% — першою дозою, 9,9% — другою) і CoronaVac (23,5% і 23,9% відповідно).

59,1% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 33,9% — Moderna, 6,1% — препаратом CoronaVac та 0,9% — вакциною AstraZeneca.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалася 61 людина. Всього ревакцинальною дозою щепилися 152 прикарпатці.

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