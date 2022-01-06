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У Сумах на перехресті сталася аварія з трьома автівками
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У Сумах на перехресті сталася аварія з трьома автівками

Лілія Христенко
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У Сумах на перехресті сталася аварія з трьома автівками Патрульна поліція Сумської області

У Сумах на перехресті вулиць Степана Бандери-Засумської в аварію потрапили три автомобілі. Про це 6 січня повідомили в телеграм-каналі патрульної поліції Сумської області.

За версією слідства, 25-річний водій Mitsubishi Lancer, під час виїзду з другорядної дороги не надав переваги в русі та допустив зіткнення з Chevrolet Lacetti. У цей час вона рухалася головною дорогою. Потім автомобіль Chevrolet Lacetti здійснив наїзд на ЗАЗ Vida.

У Сумах на перехресті сталася аварія з трьома автівкамиПатрульна поліція Сумської області

Патрульні склали на водія Mitsubishi Lancer адмінпротокол за ст. 124 "Порушення ПДР, що призвело до ДТП".

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