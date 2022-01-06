У Сумах на перехресті сталася аварія з трьома автівками

У Сумах на перехресті вулиць Степана Бандери-Засумської в аварію потрапили три автомобілі. Про це 6 січня повідомили в телеграм-каналі патрульної поліції Сумської області.

За версією слідства, 25-річний водій Mitsubishi Lancer, під час виїзду з другорядної дороги не надав переваги в русі та допустив зіткнення з Chevrolet Lacetti. У цей час вона рухалася головною дорогою. Потім автомобіль Chevrolet Lacetti здійснив наїзд на ЗАЗ Vida.

Патрульна поліція Сумської області

Патрульні склали на водія Mitsubishi Lancer адмінпротокол за ст. 124 "Порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Читайте також

3 січня 2022 поблизу м.Ромни знайшли обгорілий автомобіль із тілом всередині. Особу загиблого та підозрюваного співробітники встановили упродовж дня 3 січня. Про те, що підозрюваного у вбивстві взяли під варту стало відомо 5 січня.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber