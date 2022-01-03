Особу загиблого чоловіка, тіло якого виявили у згорілому автомобілі в Ромнах, та підозрюваного у його вбивстві протягом дня 3 січня вдалося встановити правоохоронцям. Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумщини.

У поліції вважають причетним до вбивства 51-річного жителя Ромен. За версією слідства, чоловіки були знайомі. Востаннє вони спілкувалися 31 грудня вдома у загиблого. За попередньою інформацією слідчих, між чоловіками стався конфлікт, у ході якого гість спричинив своєму знайомому ушкодження, несумісні з життям. Загиблому було 68 років.

Щоб приховати сліди злочину, вважають правоохоронці, роменчанин погрузив тіло вбитого в автомобіль, який належав загиблому, вночі вивіз до річки, облив легкозаймистою речовиною та підпалив.

Підозрюваний у вбивстві чоловік на відео, знятому в поліції, сказав, що вбив дідуся, бо він його образив.

Про згорілий автомобіль ВАЗ - 2107, а в салоні якого виявили обгоріле тіло людини, стало відомо вранці 3 січня.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 "Вбивство" Кримінального кодексу України. Підозрюваного чоловіка затримали, за умисне вбивство йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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