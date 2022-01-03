На Сумщині встановлюють обставини підпалу авто та загибелі в ньому людини. Про це 3 січня повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.

Неподалік міста Ромни, біля річки Роменка, поліціянти знайшли пошкоджений вогнем автомобіль ВАЗ-2107, у середині якого було тіло людини.

За фактом відкрили провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Вона передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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