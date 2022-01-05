Взяли під варту чоловіка, підозрюваного у вбивстві товариша. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Йдеться про знайдене 3 січня тіло в обгорілому автомобілі під Ромнами.

За клопотанням слідчого та прокурора Роменської окружної прокуратури рішенням суду 5 січня 51-річному підозрюваному у вбивстві товариша обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Дії підозрюваного чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За попередньою інформацією, 31 грудня 2021 року у селі Суховерхівка Конотопського району після вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла сварка. Один із чоловіків металевим колуном вдарив іншого. Від отриманих травм чоловік помер.

Авторка - Катерина Ворона.

Що відомо

3 січня 2022 поблизу м.Ромни знайшли обгорілий автомобіль із тілом всередині.

Особу загиблого та підозрюваного співробітники встановили упродовж дня 3 січня.

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