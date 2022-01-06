Як курсуватимуть тролейбуси у Полтаві на Святвечір та Різдво

У ніч із 6 на 7 січня у Полтаві курсуватимуть шість додаткових тролейбусів. Про це Суспільному розповів керівник підприємства "Полтаваелектроавтотранс" Євгеній Зайцев.

За його словами, у Святвечір, тобто 6 січня, додаткові тролейбуси почнуть курсувати о 21:00, а о 2:00 ранку вони їхатимуть у депо.

Тролейбуси курсуватимуть за кільцевим маршрутом, але із заїздом на Південний вокзал, каже керівник "Полтаваелектроавтотрансу". Наступна зміна тролейбусів виїде на маршрути після 5:00 7 січня.

Інші комунальні автобуси та тролейбуси рухатимуть за звичним графіком, каже Євгеній Зайцев.

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