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На Дніпропетровщині чоловік провалився під лід
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На Дніпропетровщині чоловік провалився під лід

Аліна Горбань
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На Дніпропетровщині чоловік провалився під лід Павлоградське районне управління ДСНС Дніпропетровщини

4 січня, приблизно о 10 годині ранку, на річці Вовча, поблизу залізничного мосту, в Павлограді, чоловік провалився під лід. Про це повідомив начальник Павлоградського міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Миславський на своїй сторінці у Facebook.

До прибуття на місце рятувальників чоловіка вже врятували рибалки та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

На Дніпропетровщині чоловік провалився під лідПавлоградське районне управління ДСНС Дніпропетровщини

Працівники екстреної медичної допомоги проводять огляд

Врятованим виявився 47-річний мешканець Павлограда.

Як пояснив сам чоловік, він вирішив разом з донькою прогулятися замерзлою річкою, але лід не витримав і він опинився під водою.

Дитина не постраждала.

Що відомо

  • Упродовж першого місяця 2021 року на водних об’єктах України загинуло більш як 50 людей.

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