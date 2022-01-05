На Дніпропетровщині чоловік провалився під лід

4 січня, приблизно о 10 годині ранку, на річці Вовча, поблизу залізничного мосту, в Павлограді, чоловік провалився під лід. Про це повідомив начальник Павлоградського міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Миславський на своїй сторінці у Facebook.
До прибуття на місце рятувальників чоловіка вже врятували рибалки та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Павлоградське районне управління ДСНС Дніпропетровщини
Врятованим виявився 47-річний мешканець Павлограда.
Як пояснив сам чоловік, він вирішив разом з донькою прогулятися замерзлою річкою, але лід не витримав і він опинився під водою.
Дитина не постраждала.
Що відомо
- Упродовж першого місяця 2021 року на водних об’єктах України загинуло більш як 50 людей.
Читайте також
- На Дніпропетровщині рятувальники вилучили з-під криги тіла двох людей
- На Дніпропетровщині двоє рибалок провалились під лід, обоє загинули
- У Павлограді двоє людей провалились під лід, одна людина загинула
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро