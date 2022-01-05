На Дніпропетровщині чоловік провалився під лід

4 січня, приблизно о 10 годині ранку, на річці Вовча, поблизу залізничного мосту, в Павлограді, чоловік провалився під лід. Про це повідомив начальник Павлоградського міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Миславський на своїй сторінці у Facebook.

До прибуття на місце рятувальників чоловіка вже врятували рибалки та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Павлоградське районне управління ДСНС Дніпропетровщини Працівники екстреної медичної допомоги проводять огляд

Врятованим виявився 47-річний мешканець Павлограда.

Як пояснив сам чоловік, він вирішив разом з донькою прогулятися замерзлою річкою, але лід не витримав і він опинився під водою.

Дитина не постраждала.

Що відомо

Упродовж першого місяця 2021 року на водних об’єктах України загинуло більш як 50 людей.

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