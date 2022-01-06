Пік щеплень минув: як нагадують про другу вакцину в селах Черкащини

Дев'ятеро людей щепили 6 січня в амбулаторії Гельмязівської громади. Про це розповіла Суспільному старша медсестра Маргарита Титаренко.
За словами Маргарити Титаренко, в амбулаторії спеціальне навчання пройшли семеро медиків. Нині у закладі можна вакцинуватися вакцинами Pfizer і CoronaVac.
На щеплення прийшла черкащанка Світлана Сідина. Вона працює у Німеччині та щеплюється, щоб мати право в’їзду у країну. Отримала другу дозу вакцини Pfizer.
"Я працюю в Німеччині, у сім’ї. Сім’я не приймає без щеплення, і Німеччина забороняє в’їзд без нього. Хотіла зробити в Німеччині, але не вийшло, якраз я вже виїжджала і не було сенсу робити одну дозу там, а одну тут. Тому вирішила все зробити тут".
Як пояснила реєстраторка амбулаторії Валентина Коструб, лікарі викликають на другу повторну дозу та нагадують людям, коли їм потрібно прийти на вакцинацію:
"Даємо людям навіть записочку з датою, але не всі пам’ятають про це, тому ми напередодні стараємося усім передзвонити, усіх викликати. Погоджуємо дату. Є таке, що людина працює в цей день і не може відтермінувати. Тож ми плануємо вакцинацію, оскільки Pfizer розрахований на шість доз і ми стараємося так спланувати людей, щоб у нас не було залишкових доз".
Керівник місцевої пожежної частини Богдан Аза прийшов щепитися вдруге. Імунізується вакциною CoronaVac, бо, як він пояснив, його організм легше переносить цю вакцину:
"Переноситься легше вона, температура буває від інших вакцин, тому й щеплювалися CoronaVac. Я виїжджаю, спілкуюсь із людьми, тому імунізувався, щоб не захворіти".
Саме ці вакцини поки що наявні у Гельмязівській амбулаторії, розповіла Маргарита Титаренко:
"Також була AstraZeneca, Moderna, але зараз тільки CoronaVac і Pfizer. Нам приходить наказ на нашу амбулаторію, і ми їдемо отримувати вакцину. Сьогодні також поїхали отримувати 150 доз CoronaVac".
Пані Маргарита зазначила, що люди продовжують боятися щеплень:
"Бояться люди щеплюватися, наслухалися різного. А так у нас все добре. Може бути реакція – це підвищена температура, але вона проходить протягом трьох днів. Якщо людина надумала, то вона прийде і щепиться".
Нині піку щеплень вже немає, найбільше їх зробили у жовтні-листопаді, розповів завідувач амбулаторії Віталій Бондар. Він один із трьох сімейних лікарів, хто оглядає пацієнтів перед щепленням:
"Бригади працюють у селах, ми самі ж входимо у цю бригаду, і лікарі, і медсестри, всіх лікарів і всіх медсестер залучили до вакцинації. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо на село: фельдшера на місці збирають людей, складають списки і ми приїжджаємо, вакцинуємо".
Що відомо
- Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
- У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
- В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України