Пік щеплень минув: як нагадують про другу вакцину в селах Черкащини

Дев'ятеро людей щепили 6 січня в амбулаторії Гельмязівської громади. Про це розповіла Суспільному старша медсестра Маргарита Титаренко.

За словами Маргарити Титаренко, в амбулаторії спеціальне навчання пройшли семеро медиків. Нині у закладі можна вакцинуватися вакцинами Pfizer і CoronaVac.

На щеплення прийшла черкащанка Світлана Сідина. Вона працює у Німеччині та щеплюється, щоб мати право в’їзду у країну. Отримала другу дозу вакцини Pfizer.

"Я працюю в Німеччині, у сім’ї. Сім’я не приймає без щеплення, і Німеччина забороняє в’їзд без нього. Хотіла зробити в Німеччині, але не вийшло, якраз я вже виїжджала і не було сенсу робити одну дозу там, а одну тут. Тому вирішила все зробити тут".

Суспільне Черкаси Маргарита Титаренко

Як пояснила реєстраторка амбулаторії Валентина Коструб, лікарі викликають на другу повторну дозу та нагадують людям, коли їм потрібно прийти на вакцинацію:

"Даємо людям навіть записочку з датою, але не всі пам’ятають про це, тому ми напередодні стараємося усім передзвонити, усіх викликати. Погоджуємо дату. Є таке, що людина працює в цей день і не може відтермінувати. Тож ми плануємо вакцинацію, оскільки Pfizer розрахований на шість доз і ми стараємося так спланувати людей, щоб у нас не було залишкових доз".

Керівник місцевої пожежної частини Богдан Аза прийшов щепитися вдруге. Імунізується вакциною CoronaVac, бо, як він пояснив, його організм легше переносить цю вакцину:

"Переноситься легше вона, температура буває від інших вакцин, тому й щеплювалися CoronaVac. Я виїжджаю, спілкуюсь із людьми, тому імунізувався, щоб не захворіти".

Суспільне Черкаси

Саме ці вакцини поки що наявні у Гельмязівській амбулаторії, розповіла Маргарита Титаренко:

"Також була AstraZeneca, Moderna, але зараз тільки CoronaVac і Pfizer. Нам приходить наказ на нашу амбулаторію, і ми їдемо отримувати вакцину. Сьогодні також поїхали отримувати 150 доз CoronaVac".

Пані Маргарита зазначила, що люди продовжують боятися щеплень:

"Бояться люди щеплюватися, наслухалися різного. А так у нас все добре. Може бути реакція – це підвищена температура, але вона проходить протягом трьох днів. Якщо людина надумала, то вона прийде і щепиться".

Суспільне Черкаси Амбулаторії Гельмязівської громади

Нині піку щеплень вже немає, найбільше їх зробили у жовтні-листопаді, розповів завідувач амбулаторії Віталій Бондар. Він один із трьох сімейних лікарів, хто оглядає пацієнтів перед щепленням:

"Бригади працюють у селах, ми самі ж входимо у цю бригаду, і лікарі, і медсестри, всіх лікарів і всіх медсестер залучили до вакцинації. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо на село: фельдшера на місці збирають людей, складають списки і ми приїжджаємо, вакцинуємо".

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також