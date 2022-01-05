Третє щеплення: черкащани отримують бустерні та додаткові дози проти COVID-19

Двісті черкащан за останню добу втретє вакцинували від коронавірусу. Про це розповіла заступниця керівника обласного Управління охорони здоров’я Тетяна Бондар.

Як пояснила Тетяна Бондар, імунізуватися бустерною дозою можуть медики, працівники інтернатів і люди від 60 років. Втім крім бустерного, є ще й додаткове щеплення.

За словами посадовиці, загалом на Черкащині бустерну дозу від коронавірусу станом на 5 січня отримали 459 людей, додаткову – 293 людини.

60-річний черкащанин Микола Липач розповів, що про третє щеплення проти COVID-19 для пенсіонерів дізнався з новин. Тож 5 січня чоловік прийшов за бустерною дозою:

"Усі роблять, то і я роблю. Навіть президенти роблять. Перший раз вакцинувався — нормально почувався, болю не було. Потім другий раз зробив — пройшло нормально все".

Суспільне Черкаси

Вакцинувався серед перших на весні, нині вирішив імунізуватися втретє, зазначив Микола Єфименко. Чоловік працює в Черкаській міській стоматологічній поліклініці.

"По-перше, я законослухняний, по-друге, у мене є причина — безпосередній контакт із пацієнтами. Я перестраховуюсь. Тим паче я завжди щеплююсь перед будь-якою епідемією".

За декілька тижнів вакцинуватиметься і завідувач ковідного відділення Першої лікарні Черкас Антон Лисенко. Він — в епіцентрі пандемії, тож щеплення для чоловіка обов’язкове:

"У нас найбільше ризиків. Я у свій час, як почав працювати, перехворів, на коронавірус. Я знаю не тільки як лікар, а як і пацієнт, що це недобра хвороба".

Суспільне Черкаси

Охочих на третє щеплення – чимало, зазначила лікарка пункту вакцинації Юлія Джус:

"Приходять, цікавляться люди, які хочуть робити, однак поки що дуже мало часу проходить. Ми даємо роз’яснення, коли їм можна щепитись. Люди повинні принести довідку від сімейного лікаря, якщо на щеплення приходить медик — довідку з роботи".

Тетяна Бондар пояснила, чим відрізняється бустерна доза від додаткової:

"Додаткова доза – це не ревакцинальна доза. Це доза, яка підсилить спроможність організму опиратися даній інфекції. Вона підходить, наприклад, ВІЛ-інфікованим, онкохворим людям".

Суспільне Черкаси Тетяна Бондар

Посадовиця додала, що в області достатньо вакцин для проведення не лише бустерної дози, а й для першої, і другої. Станом на 5 січня залишок вакцин становить 131 600 доза.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

Наказом Міністерства охорони здоров’я в Україні запровадили додаткову дозу щеплення від ковіду з 13 грудня, бустерну — для медиків та працівників інтернатів – із 22 грудня, для людей, віком від 60 років — із 31 грудня.

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