Місяць нових правил карантину. Скільки порушників виявили на Кіровоградщині

У Кіровоградській області за місяць дії нових карантинних правил виявили 435 порушеннь. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.
Поліція проводила рейди у пасажирському та громадському транспорті, торговельних центрах, розважальних закладах та громадського харчування, спортивних залах, готелях, ринках та закладах освіти. Рейди проводились разом з працівниками Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки та представниками муніципальної охорони.
Читайте також: Вчителька з Олександрії, яка ходила на роботу невакцинованою, сплатить штраф 17 тисяч гривень
Акти на порушників складали відповідно до статті 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей".
Що відомо
На Кіровоградщині нові умови адаптивного карантину, пов’язаного з епідемією коронавірусу, ввели 6 грудня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 6 грудня 2021 року по 6 січня 2022 область перебувала у ”жовтій” карантинній зоні.
Основним нововведенням стала вимога мати один з COVID-документів: сертифікат про вакцинацію, негативний тест чи довідку про одужання, чинність якої підтверджена в додатку "Дія".
Читайте також
- Перший випадок підробки сертифікатів про вакцинацію у Кропивницькому виявили 9 грудня. За словами речниці обласного управління Служби безпеки України Юлії Ткач, щодня виготовляли шість-сім підроблених сертифікатів, робили це протягом пів року. За кожне таке свідоцтво брали по 2500 гривень. Схему організували сімейні лікарі.
- У Кропивницькому вдруге виявили підробку COVID-сертифікатів 13 грудня
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері та Телеграм