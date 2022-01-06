Місяць нових правил карантину. Скільки порушників виявили на Кіровоградщині

У Кіровоградській області за місяць дії нових карантинних правил виявили 435 порушеннь. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

Поліція проводила рейди у пасажирському та громадському транспорті, торговельних центрах, розважальних закладах та громадського харчування, спортивних залах, готелях, ринках та закладах освіти. Рейди проводились разом з працівниками Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки та представниками муніципальної охорони.

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Акти на порушників складали відповідно до статті 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей".

Що відомо

На Кіровоградщині нові умови адаптивного карантину, пов’язаного з епідемією коронавірусу, ввели 6 грудня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 6 грудня 2021 року по 6 січня 2022 область перебувала у ”жовтій” карантинній зоні.

Основним нововведенням стала вимога мати один з COVID-документів: сертифікат про вакцинацію, негативний тест чи довідку про одужання, чинність якої підтверджена в додатку "Дія".

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