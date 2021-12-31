Сто тисяч гривень на перетворення захаращеної території в рекреаційну зону отримала канівська громадська організація "Разум", розповіла представниця Леся Шульга. Їхній проєкт виграв у конкурсі малих грантів.

Жителька Канева Леся Шульга розповіла, що сміттєве різноманіття на цій ділянці їй доводиться прибирати разом з однодумцями двічі на рік.

"Я живу в тому будинку, я щодня йду цією дорогою на роботу, щодня спостерігаю цей смітник і мені це не подобається! Телевізори, скло, двері, я не знаю, чого його не виносити на смітник, а нести сюди. Це ж важче! Смітники кругом є по периметру", розповіла Леся Шульга.

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Оскільки в місті не вистачає коштів, щоб упорядкувати, тому ця територія заросла чагарниками:

"Тут все в хащах. І люди, невідомо чому зробили з неї сміттєзвалище. Активісти, яким небайдуже збираються щовесни та часто й восени, прибирають цю територію, що можуть — вирізають, підприємці бензопили нам давали, допомагали", — додала пані Леся.

Суспільне Черкаси

Територія площею півтора гектара розташована за 200 метрів від новозбудованого культурного центру "Шевченко HUB" в центрі Канева. Навколо пустки — багатоповерхівки, між ними близько десятка стихійних сміттєзвалищ, розповіла жителька Канева Ірина Раченко.

"Школа мала тут бути, хати були, хати гарно, а зараз, на жаль, пустка. І все, ради йому вже ніхто не дасть", — зауважила пані Ірина.

Суспільне Черкаси

Не чекаючи весни та наступного прибирання, учасники громадської організації "Разум" вирішили взяти участь у конкурсі проєктів:

"Оскільки ми громадська організація і часто спостерігаємо, які гранти даються і тут нам попався грант, який підійшов нам по інфраструктурі, по урбаністиці та саме на Черкаську області спрямовувалися кошти, пройшли навчання, бо там з навчальною складовою конкурс. І виграли".

Суспільне Черкаси

Зонування, дитячий майданчик з гіркою, зелені насадження — таким бачить майбутній сквер представниця громадської організації Ольга Мірошніченко. Жінка проживає в багатоповерхівці поруч. На конкурсі вона представила комп’ютерну модель облаштованої території.

"Ці доріжки, які вже створені людьми, які ходять цими кущами, ми брали за основу ці доріжки, там є гірка, на якій діти катаються взимку на санях, ми її залишаємо. Тобто на проєкт створений на базі того, що вже є, — додала пані Ольга.

Загальний бюджет проєкту становить 143 тисячі 20 гривень, додала Ольга Мірошніченко. Затвердили його на умовах співфінансування із місцевою владою, зауважила заступниця міського голови Канева Тетяна Жівотова.

"Н 99 тисяч – це проєкт і 43 тисячі – це співфінансування з місцевого бюджету, з коштів місцевого бюджету. Кошти уже передбачені, є вже гарантійний лист від нас, що ми дійсно ці кошти передбачили та співфінансуємо" — розповіла посадовиця.

За словами Леся Шульги, у березні розпочнуть роботи з розчищення території. А протягом наступних трьох місяців місцину повністю облаштують і в червні чекатимуть на перших відвідувачів.

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