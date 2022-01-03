В Україні створять три нових природних парки. Зеленський підписав укази

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими передбачено створення в Україні кількох національних природних парків та розширення меж вже існуючих.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зокрема, глава держави розпорядився створити національні природні парки "Холодний Яр" (6,8 тисячі гектарів землі) на Черкащині, "Куяльницький" (10,8 тисячі гектарів) на території Березівського та Одеського районів Одеської області та "Пуща Радзівіла" (24 тисячі гектарів) на території Сарненського району Рівненської області. Зазначається, що ці парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Крім того, Зеленський підписав укази про збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тисячі гектарів земель. Також планується розширити національний природний парк "Вижницький" у Чернівецькій області, включивши до його складу 131 гектар земель державної власності, а до території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" на Одещині – 99 гектарів земель державної власності. До території національного природного парку "Меотида", розташованого у Маріупольському районі Донецькій області, передбачено включення 580,2 гектара земель державної власності.

Президент доручив Кабінету міністрів протягом шести місяців затвердити положення про новостворені парки та внести зміни до положень щодо розширення меж існуючих природоохоронних об’єктів. Уряд також має до 2024 року вирішити питання щодо надання земель.

Що відомо

10 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення національного природного парку "Кремінські ліси" на Донеччині.

У червні 2021 року президент Зеленський запропонував створити 1551 новий парк у кожній громаді.

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