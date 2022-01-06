У Рівному патрульні поліцейські врятували чоловіка, який мав намір зістрибнути з мосту. Інцидент стався у вечір середи, 5 січня, повідомила інспекторка патрульної поліції області Наталія Кітюк. Подібні випадки на цьому мосту – не перші.

Що сталось

У поліцію зателефонували із повідомленням про те, що чоловік хоче зістрибнути з мосту на вулиці Соборній, це було близько 20:00.

“Коли інспектори прибули, то побачили чоловіка, який перехилився через огородження мосту і намагався зістрибнути, про це він сам неодноразово повторював. Із ним почали розмову, він був схвильований та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські підбігли до чоловіка і ривком зняли його з мосту”, – розповіла інспекторка.

Наталія Кітюк уточнила, що рівнянину – 25 років. Патрульним він сказав, що посварився із батьками та співмешканкою, тож вирішив стрибати з мосту. Чоловіка передали медикам.

Висота мосту на Соборній аналогічна висоті триповерхового будинку.

Подібні випадки – не перші

На Рівненщині такі спроби вкоротити собі віку, зістрибнувши з мосту, були у 2020 році, їх було одразу декілька.

У Сарнах в березні 38-річний чоловік у стані стретсу намагався зістрибнути з мосту над залізницею. Він казав, що його батька вже немає в живих і він "хоче до нього". Патрульні разом із перехожими зуміли ухопити чоловіка та врятувати.

А у серпні 2020-го вже 22-річний чоловік хотів зістрибнути з мосту на центральній вулиці у Рівному. Його патрульні встигли схопити за одяг та врятувати. Згодом виявилось, що рівнянин був п'яний.

Із відео з нагрудної камери чути, що, готуючись до стрибка, він казав, що до такого кроку його нібито хтось змушує. Речниця патрульних Оксана Юрченко уточнила Суспільному, що чоловік і раніше мав наміри звести рахунки з життям.

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