У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 582 людини. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 824.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 900 людей:

Pfizer-BioNTech – 728 людей,

Moderna – 113,

CoronaVac – 58,

AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 1 645 людей:

Pfizer-BioNTech – 1 066,

Moderna – 423,

CoronaVac – 99,

AstraZeneca – 57 людей.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину.

Станом на 5 січня в області першою дозою 276 708 людей, що складає 30,32% населення. Другою дозою імунізували 257 318 людей, додатковою – 71, бустерною – 82 людини.

Що відомо

Загалом в області 119 732 випадки інфікування коронавірусом, 115 465 людей одужали, а 3 023 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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