У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували майже три тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 582 людини. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 824.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 900 людей:
- Pfizer-BioNTech – 728 людей,
- Moderna – 113,
- CoronaVac – 58,
- AstraZeneca – 1,
Другою дозою імунізували 1 645 людей:
- Pfizer-BioNTech – 1 066,
- Moderna – 423,
- CoronaVac – 99,
- AstraZeneca – 57 людей.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину.
Станом на 5 січня в області першою дозою щепили 276 708 людей, що складає 30,32% населення. Другою дозою імунізували 257 318 людей, додатковою – 71, бустерною – 82 людини.
Що відомо
- Загалом в області виявили 119 732 випадки інфікування коронавірусом, 115 465 людей одужали, а 3 023 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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