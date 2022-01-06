281 новий випадок COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 5 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 473 пацієнти одужали, 9 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 88 661 випадок COVID-19. 80 655 пацієнтів подолали хворобу, 2 415 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 людина; 3 500 914 — одужали, 96 896 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили понад 6 тисяч нових хворих на COVID-19;

Центри вакцинації на Закарпатті під час свят працюватимуть зі зміненим графіком;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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