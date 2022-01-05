На Хмельниччині в автотрощі зіткнулися дві автівки. Одна людина у лікарні

На Хмельниччині в дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися дві автівки. У результаті зіткнення одна людина потрапила до лікарні.
Про це повідомили у секторі комунікації Нацполіції Хмельницької області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 4 січня, близько 14.30 години на дорозі сполученням "Городище — Рівне — Старокостянтинів".
"57-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Пежо", допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21104" під керуванням 35-річного жителя села Жилинці Хмельницького району", - повідомили у поліції.
У результаті ДТП 39-річна пасажирка "ВАЗу" отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Шепетівської багатопрофільної лікарні.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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