У ДТП на трасі Одеса-Київ травмувалася 4-річна дівчинка та її батьки

3 січня близько дев’ятої години вечора на 402 км автодороги Одеса-Київ біля селища Радісне Березівського району сталася аварія. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і автомобіль зіткнувся з відбійником та кілька разів перекинувся. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

39-річного водія Volkswagen, його 37-річну дружину та їх 4-річну доньку ушпиталили з різними травмами. Слідчі територіального відділу поліції встановлюють повні обставини події, повідомили в пресслужбі.

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