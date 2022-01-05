На Тернопільщині сталася ДТП, є травмовані: рух транспорту обмежений

У селі Ягільниця Чортківського району перекинувся тягач з напівпричепом. Є травмовані. На автодорозі М-19 "Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече" рух транспорту тимчасово обмежений. Про це повідомили на сторінці ДСНС України у Тернопільській області.

Перекривши смуги для руху перекинувся тягач, який призначений для перевезення паливно-мастильних матеріалів.

На місці події працюють рятувальники, вони ліквідовують наслідки ДТП. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.

ДСНС України у Тернопільській області Організовано об’їзд через місто Чортків

Організовано об’їзд через місто Чортків на село Росохач, Чортківського району.

Патрульна поліція Тернопільської області ДТП в Ягільниці

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