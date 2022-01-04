ДТП на Тернопільщині: двоє людей загинули i 5 осіб травмувалися

За перші три дні січня на Тернопільщині трапилося чотири дорожньо-транспортні пригоди. Загинуло двоє людей, 5 осіб травмувалися. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

1 січня в Тернополі на вулиці Руська водій збив 23-річного громадянина Індії. Іноземець переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій з місця події втік.

55-річний житель села Горинка загинув під колесами авто Renault. Аварія трапилася на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече 2 січня. Водій автомобіля не встиг загальмувати і збив чоловіка. Чоловік загинув на місці події.

Фото:Нацполіція Тернопільщини У ДТП загинув 55-річний житель села Горинка

3 січня на Монастирищині водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та злетів у кювет. Після цього автівка перекинулася. На місці подій працювали рятувальники. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, чоловіка із закрито-черепно мозковою травмою, церебральною комою госпіталізували в Монастириську міську лікарню. В автівці перебували ще троє пасажирів, їх теж госпіталізували до медзакладу.

Фото:Нацполіція Тернопільщини ДТП на Монастирищині

Неподалік села Мишковичі водій Fiat Doblo збив жительку Великоберезовицької територіальної громади. Вона йшла дорогою в забороненому для пішоходів місці. Від отриманих травм жінка померла.

Правоохоронці внесли інформацію про ці події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 КККУ– порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Що відомо