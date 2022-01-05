У черкаському парку жінка впала з мосту

У парку Сосновий Бір, що у Черкасах, жінка впала з мосту. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк повідомила.

Як розповіла Зоя Вовк, подія сталася увечері 5 січня:

"Поліцейські Черкас повідомили про самогубство. Це була жінка 1975 року народження".

У коментарі Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірини Назарок повідомила, що медики на місці події констатували смерть жінки, втім видимих ознак падіння не виявили.

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