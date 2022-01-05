ДТП у Черкасах: 39-річну жінку шпиталізували в обласну лікарню

У Черкасах сталася ДТП, травмовану жінку шпиталізували. Про це Суспільному повідомила речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, аварія сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Казбетської близько 10:30.

Зіштовхнулись два автомобілі.

"Медики оглянули учасників аварії. 39-річну жінку, у якої попередньо діагностували забій грудної клітки, доправили до Черкаської обласної лікарні ", – зазначила Ірина Назарок.

Подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці.

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