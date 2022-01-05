Черкащанина, який сокирою вбив дружину, посадять на 7 з половиною років

На Черкащині сім з половиною років в'язниці присудили чоловікові, який влітку 2021-го року сокирою зарубав свою колишню дружину. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Світлана Андрейченко.

Вбивство сталося 6 серпня в селі Майданецьке на Тальнівщині. Під час застілля, яке влаштували вдома у чоловіка, колишнє подружжя посварилося. Спочатку чоловік бив жінку руками, а потім добив сокирою.

"Чоловік повалив жінку на підлогу та бив руками по голові й тулубу, а після цього завдав декілька ударів по шиї лезом сокири", – розповіла речниця.

Судив чоловіка Катеринопільський районним суд. Його визнали винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та засудили до позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців.

Що відомо

Чоловікові 59 років, загиблій жінці було 64. У скоєному він зізнався.

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