У Смілі 23-річний чоловік посварився із пенсіонером та вдарив його по голові цеглиною. Пенсіонер помер, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Як повідомила Зоя Вовк, 4 січня, близько 18:00 години, громадяни повідомили поліцію про те, що у провулку Зерова між двома чоловіками відбувається бійка.

"За вказаною адресою поліцейські нікого не виявили. Вони обстежили територію та у нежитловому будинку знайшли мертвого чоловіка. Він мав травму голови. Ймовірного вбивцю та його адресу проживання оперативники встановили. Затриманим виявився 23-річний житель Сміли", — пояснила речниця.

"Як з'ясували слідчі, через конфлікт молодий чоловік вдарив 73-річного пенсіонера цеглиною по голові. Від отриманих травм пенсіонер помер. Чоловік затягнув мертве тіло до нежитлового будинку, покинув його там, а сам втік", — зауважила Зоя Вовк.

Фото Нацполіції області

Фото Нацполіції області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі затриманому повідомили про підозру. Санкція передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

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