У Смілі 23-річний чоловік посварився із пенсіонером та вдарив його по голові цеглиною. Пенсіонер помер, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
Як повідомила Зоя Вовк, 4 січня, близько 18:00 години, громадяни повідомили поліцію про те, що у провулку Зерова між двома чоловіками відбувається бійка.
"За вказаною адресою поліцейські нікого не виявили. Вони обстежили територію та у нежитловому будинку знайшли мертвого чоловіка. Він мав травму голови. Ймовірного вбивцю та його адресу проживання оперативники встановили. Затриманим виявився 23-річний житель Сміли", — пояснила речниця.
"Як з'ясували слідчі, через конфлікт молодий чоловік вдарив 73-річного пенсіонера цеглиною по голові. Від отриманих травм пенсіонер помер. Чоловік затягнув мертве тіло до нежитлового будинку, покинув його там, а сам втік", — зауважила Зоя Вовк.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі затриманому повідомили про підозру. Санкція передбачає від семи до 15 років позбавлення воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України