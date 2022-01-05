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Сумчани програли команді з Дніпра у кубковому матчі з баскетболу
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Сумчани програли команді з Дніпра у кубковому матчі з баскетболу

Олександр Качанов Анна Скрипняк
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Сумчани програли команді з Дніпра у кубковому матчі з баскетболу Фото - ЗСО-БК "СумДУ"

В 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу на майданчику спортивної зали Сумського державного університету 5 січня зустрілись представники вищої ліги - "Збірна Сумської області - Баскетбольний клуб "СумДУ" та суперліговий баскетбольний клуб "Дніпро".

Сумчани розпочали гру з перемоги у першій десятихвилинці, але програли гру. Першу чверть матчу сумчани виграли з рахунком 26:23. У другій перемогу (25:8) святкували баскетболісти з Дніпра, які у підсумку на велику перерву пішли, ведучи у рахунку (48:34).

У третій десятихвилинці баскетболісти БК "Дніпро" відірвались ще на 25 пунктів (33:8) і їх перевага перед останнім ігровим відрізком складала 39 пунктів (81:42). Остання десятихвилинка була також за дніпрянами (21:20), які виграли матч з рахунком 102:62.

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