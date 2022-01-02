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До дня народження сумського тренера Володимира Гладова його вихованці зіграли товариський матч
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До дня народження сумського тренера Володимира Гладова його вихованці зіграли товариський матч

Олександр Качанов Анна Скрипняк
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До дня народження сумського тренера Володимира Гладова його вихованці зіграли товариський матч Володимир Гладов другий зліва

У Сумах день народження тренера Володимира Гладова його вихованці різних років відзначили товариським матчем 2 січня. Грали у спортивному комплексі педагогічного університету.

До дня народження сумського тренера Володимира Гладова його вихованці зіграли товариський матч

Участь у матчі взяли його вихованці різних років: Олександр Бандура з львівського "Руха", Андрій Нелін з миколаївської "Вікторії", Дмитро Бараннік з роменського "Рятувальника", Артем Бугай з сумського "Сумихіпрому-СДПУ", Ілля Лубешев та Вадим Швець зі збірної України серед спортсменів з вадами зору та інші футболісти. Вони поділилися на "молодих" ("зелені") та "досвідчених" ("помаранчеві").

Перший тайм товариського матчу з рахунком 6:2 виграли "зелені". У другому вони святкували перемогу у матчі з рахунком 14:12.

До дня народження сумського тренера Володимира Гладова його вихованці зіграли товариський матч

Після цього команди зіграли матч за "Кубок Гладова". Його з рахунком 3:2 виграли "помаранчеві", а у грі за "Суперкубок" знов перемогли "зелені" - 2:1.

Володимир Гладов є тренером футбольної команди Сумского державного педагогічного університету, футзальної команди Академії футзалу футзального клубу "Суми", а також тренує збірну команду України з футзалу серед спортсменів з вадами зору. У 2015 році йому було присвоєне звання Заслужений тренер України. 1 січня йому виповнилось 69 років.

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