На Сумщині зіграли товариський матч пам’яті хокеїста Юрія Яременка

У селі Коровинці на Сумщині відбувся товариський хокейний матч. Присвятили його пам’яті місцевого хокеїста Юрія Яременка.

На хокейному майданчику місцевої загальноосвітньої школи зустрілася місцева хокейна команда – хокейний клуб "Коровинці" – та хокейний клуб "Лохвиця" з Полтавської області.

Фото: з архіву ФК "Коровинці"

Перемогу в одну шайбу святкували хокеїсти з Полтавщини. Перший період завершився перемогою "Коровинців" з рахунком 2:1. У другому хокеїсти з Лохвиці відігрались і вийшли уперед – 4:3. У третьому — команди обмінялися закинутими шайбами і гра завершилася з рахунком 5:4 на користь хокейного клубу "Лохвиця".

Що відомо

Юрій Яременко був хокеїстом ХК "Коровинці". У 2019 році він пішов із життя. На той час йому було 42 роки.

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