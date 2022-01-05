Сумчанина Артема Фаренюка визнали найкращим футзалістом місяця в Україні

Сумчанин Артем Фаренюк отримав відзнаку "Кращий гравець грудня 2021 року". Таке рішення прийняла Виконавча дирекція асоціації футзалу України. Нині він захищає кольори івано-франківського "Урагану".

У грудні івано-франківський клуб у чемпіонаті України з футзалу серед команд "Екстраліги" переміг АФФК "Суми", "Кардинал-Рівнестандарт" і "Продексім". У цих поєдинках Артем зумів відзначитися сімома голами.

Артем Фаренюк є володарем усіх медалей чемпіонату України, двічі володарем кубка України, по разу – суперкубка та кубка ліги. Тричі був учасником "Матчі зірок". Виступав за клуби "ЛТК" (Луганськ), "Кардинал-Рівне", "ЛТК-ІнБев-НПУ" (Луганськ/Житомир/Київ). З червня 2018 є гравцем івано-франківського "Урагану". Гравець національної збірної команди України.

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