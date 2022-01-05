Півмільйона туристів цього зимового сезону очікують у Славському на Львівщині

Близько півмільйона туристів очікують цього зимового сезону у Славському. Це селище має найдовшу протяжність гірськолижних трас в області. У Славсько приїжджають туристи, аби покататися на лижах, чи піти у похід зимовими Карпатами. Щороку найбільше людей сюди приїжджає на Новий рік та різдвяні свята.

Як повідомила речниця Славської селищної ради Ольга Безушко, у минулі новорічні вихідні котеджі, приватні садиби та готелі були заповнені майже на 100%.

Суспільне Львів Котеджі у Славсько

У Славському дощова погода та +5. Попри це працюють підйомники та люди катаються на лижах. Поруч спускаються з гори на надувних санчатах.

Ті туристи, які не хочуть мокнути під дощем – замовляють карпатське СПА – гарячі чани.

Суспільне Львів Чани у Славському

"Можна так себе позбавити від безсоння, знімає напругу, депресію, як в нас говорять. Відновлює сон. Ну і контраст, коли йде перепад і розігрівається шкіра, відкриваються пори і властивості цієї води легше проникають в організм", — каже власник чану Ігор Пучковський.

Ось що про такий відпочинок кажуть туристи.

"Повітря, чани прекрасні, от чани – це взагалі неймовірні відчуття, коли ти туди залазиш. Ну дуже мальовничо і красиво", — каже туристка із Запоріжжя Крістіна Рядінська.

Щодо житла, то тут його почали бронювати ще влітку. Деякі котеджі заброньовані до 20 січня.

Суспільне Львів Котедж у Славсько

У Славській селищній раді кажуть, що у порівнянні з минулим сезоном, цьогоріч сюди їде більше туристів зі сходу країни. Також туристи змінили і свої вподобання у видах відпочинку.

"Вподобання точно змінилися в туриста. У Славську він шукає зараз комфортний, індивідуальний відпочинок. Лайтовий відпочинок. Це сімейний відпочинок, зокрема. Такий більше романтичний відпочинок. Кожен шукає для себе індивідуальне житло, без господарів, безконтактне. І панорамний відкритий краєвид", — каже начальниця відділу туризму та комунікації Ольга Безушко.

Минулого року, за словами Ольги Безушко, Славсько впродовж зимового сезону відвідало близько 350 тисяч туристів. Цього року загалом взимку їх очікують близько півмільйона.

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