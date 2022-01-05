У Смілі нетверезий чоловік викликав поліцію, проте, після їхнього приїзду, почав кидатися цеглою та пошкодив службовий автомобіль. Про це повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

За інформацією Зої Вовк, ситуація сталася 4 січня на вулиці Волошковій.

"Нетверезий батько приїхав провідати свою півторарічну дитину, проте мати його не впустила до двору. Тоді 35-річний чоловік зателефонував на лінію 102 і заявив про конфлікт із колишньою співмешканкою та просив поліцію розібратися у ньому. Проте, коли на місце прибули правоохоронці, він почав поводитися неадекватно й конфліктував із поліцейськими", — розповіла речниця.

Зоя Вовк зазначила, що після цього, чоловік забіг на територію приватного будинку й з подвір'я кидався цеглою і шматками бетонного покриття, чим і пошкодив службовий автомобіль.

Фото Нацполіції у Черкаській області

Фото Нацполіції у Черкаській області

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також