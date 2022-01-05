У Тернополі вчилися виготовляти новорічні іграшки за допомогою 3D ручки

Об’ємні новорічні іграшки за допомогою 3D ручки вчилися виготовляти в обласній дитячій бібліотеці. Про це розповіла заступниця директорки цієї бібліотеки Тетяна Хованець.

За її словами, такий майстерклас провели під час акції "Зимові вакації".

10-річна Софія Дичко робить сніжинку. Дівчина каже, для цього використовує трафарет. Розповідає, навчилася робити 3D іграшки рік тому:

"Мені 3D ручку подарували на 9 років. Спочатку в мене нічого не виходило. Я вдома робила окуляри, квіточки, ялинки і сніговички".

Фото: Леся Продоус/Суспільне Такий майстерклас провели під час акції "Зимові вакації"

Петро Пастухов малює сніговика. Хлопець каже, на майстерклас прийшов з братом:

"Моєму брату на Миколая подарували таку ручку. Я в нього спробував помалювати, а тут я вперше. Це не дуже складно. Головне – уявити, що ти малюєш і буде набагато легше. Зараз я не дуже вмію малювати. Виникають проблеми із замальовуванням".

Майстерклас для дітей проводить Тетяна Хованець. Жінка каже, в бібліотеці заняття з 3D-моделювання проводять двічі на місяць:

"Зараз ми нагріваємо 3D ручку до температури, коли запуститься процес нагрівання спеціального заряду. Вироби насправді різноманітні. Це і новорічна тематика, природа. Або Ейфелева вежа чи інші споруди. Чим корисна 3D ручка? Вона допомагає дітям створювати візуалізацію, моделювати. Ми зазвичай підбираємо різні варіанти картинок . Вони можуть удосконалювати елементи і підбирати кольори".

3D Тетяна Хованець каже, 3D майстерня в бібліотеці діє 3 роки. За цей час майстеркласи відвідали більше сотні дітей.

Акція "Зимові вакації" в обласній дитячій бібліотеці триватиме до 20 січня, каже Тетяна Хованець. За її словами, таку акцію проводять, щоб організували дозвілля школярів під час канікул.

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