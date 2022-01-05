Тернопільська майстриня виготовляє ялинкові іграшки-вишиванки

Ялинкові іграшки-вишиванки робить тернопільська майстриня Оксана Купецька. Каже, вишиває їх сама, займається цим понад 20 років.

Іграшки майстрині є в США, Канаді, Італії та Швеції. Сама жінка родом з Кам’янця-Подільського, але, розповідає, вишивку полюбила на Тернопільщині. Вона почала робити іграшки приблизно 5 років тому.

"Вони вишиті на домотканому полотні. Всередині – пінопластова кулька. Робиться так: прорізається ножиком канцелярським рівчачок і вишивка закладається туди. І потім декорується якоюсь стрічечкою", – каже Оксана Купецька.

Суспільне Тернопіль Іграшки майстрині є в США, Канаді, Італії та Швеції

Для оздоблення іграшок, за словами жінки, найкраще підходять візерунки з чоловічих чи жіночих сорочок:

"Просто треба розрахувати, щоб була відповідна ширина і потім на основі того візерунка я вже імпровізую якісь на верх і на низ. Можна сказати, що це такий народний взір, а це вже моє авторське".

Суспільне Тернопіль Оксана Купецька

Жінка каже, два роки прикрашає ялинку лише своїми іграшками, які зробила власноруч:

"Ялиночка в мене раніше вже була прикрашена кульками, ангеликами, а верхівка була порожня. То я таку придумала зірочку. Це така імпровізація".

Суспільне Тернопіль Жінка каже, два роки прикрашає ялинку лише своїми іграшками

Ялинкові іграшки виготовляє також зі старих вишитих рушників, розповідає майстриня. Каже, один із таких знайшла у себе на горищі:

"Це друге життя старого рушника. Навіть не цілий рушник, а якісь частини від нього полишалися, він вже не мав зовсім вигляду і тому я вирішила частинки, кутики, використати. Шматочки – від рушника, а крильця я вже вишивала, імпровізувала, як зробити того ангелика. Використовувала грубий фетр, він надає форму".

Загалом уже створила понад 200 ялинкових прикрас, каже Оксана Купецька.

Суспільне Тернопіль Ялинкові іграшки виготовляє також зі старих вишитих рушників

Окрім цього виготовляє також біжутерію, рушники та сорочки. Жінка розповідає, вишивати її навчила мати:

"Вишивкою я займаюся з дитинства. В мене мама вишивала трішки і вона мені показала, як класти хрестик. Потім, звісно, в дорослому житті не вистачало часу, але якось прийшов такий момент, що я знову захопилася. В мене тоді вже з’явилися маленькі дітки і перше, що я тоді вишила сорочечку для дочки. Вже коли настало сімейне життя – я майже кожен вечір вишиваю. Я знаходжу на це час. Я можу навіть варити борщик і між тим як кинути картоплю і капусту – можу побігти, трошки повишивати".

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