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Тернопільська майстриня виготовляє ялинкові іграшки-вишиванки
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Тернопільська майстриня виготовляє ялинкові іграшки-вишиванки

Ростислав Фук
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Тернопільська майстриня виготовляє ялинкові іграшки-вишиванки Суспільне Тернопіль

Ялинкові іграшки-вишиванки робить тернопільська майстриня Оксана Купецька. Каже, вишиває їх сама, займається цим понад 20 років.

Іграшки майстрині є в США, Канаді, Італії та Швеції. Сама жінка родом з Кам’янця-Подільського, але, розповідає, вишивку полюбила на Тернопільщині. Вона почала робити іграшки приблизно 5 років тому.

"Вони вишиті на домотканому полотні. Всередині – пінопластова кулька. Робиться так: прорізається ножиком канцелярським рівчачок і вишивка закладається туди. І потім декорується якоюсь стрічечкою", – каже Оксана Купецька.

Тернополянка виготовляє іграшки з вишитих рушників та сорочокСуспільне Тернопіль

Іграшки майстрині є в США, Канаді, Італії та Швеції

Для оздоблення іграшок, за словами жінки, найкраще підходять візерунки з чоловічих чи жіночих сорочок:

"Просто треба розрахувати, щоб була відповідна ширина і потім на основі того візерунка я вже імпровізую якісь на верх і на низ. Можна сказати, що це такий народний взір, а це вже моє авторське".

Тернополянка виготовляє іграшки з вишитих рушників та сорочокСуспільне Тернопіль

Оксана Купецька

Жінка каже, два роки прикрашає ялинку лише своїми іграшками, які зробила власноруч:

"Ялиночка в мене раніше вже була прикрашена кульками, ангеликами, а верхівка була порожня. То я таку придумала зірочку. Це така імпровізація".

Тернополянка виготовляє іграшки з вишитих рушників та сорочокСуспільне Тернопіль

Жінка каже, два роки прикрашає ялинку лише своїми іграшками

Ялинкові іграшки виготовляє також зі старих вишитих рушників, розповідає майстриня. Каже, один із таких знайшла у себе на горищі:

"Це друге життя старого рушника. Навіть не цілий рушник, а якісь частини від нього полишалися, він вже не мав зовсім вигляду і тому я вирішила частинки, кутики, використати. Шматочки – від рушника, а крильця я вже вишивала, імпровізувала, як зробити того ангелика. Використовувала грубий фетр, він надає форму".

Загалом уже створила понад 200 ялинкових прикрас, каже Оксана Купецька.

Тернополянка виготовляє іграшки з вишитих рушників та сорочокСуспільне Тернопіль

Ялинкові іграшки виготовляє також зі старих вишитих рушників

Окрім цього виготовляє також біжутерію, рушники та сорочки. Жінка розповідає, вишивати її навчила мати:

"Вишивкою я займаюся з дитинства. В мене мама вишивала трішки і вона мені показала, як класти хрестик. Потім, звісно, в дорослому житті не вистачало часу, але якось прийшов такий момент, що я знову захопилася. В мене тоді вже з’явилися маленькі дітки і перше, що я тоді вишила сорочечку для дочки. Вже коли настало сімейне життя – я майже кожен вечір вишиваю. Я знаходжу на це час. Я можу навіть варити борщик і між тим як кинути картоплю і капусту – можу побігти, трошки повишивати".

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