Кожен третій з зареєстрованих на Сумщині підприємців перейшли на реєстратори розрахункових операцій. Використовувати касові апарати з 1 січня в області мають 24 тисяч ФОПівців. Понад п’ять тисяч можуть їх не встановлювати.

За словами керуючої магазином одягу в ТРЦ "Мануфактура" Олени Яковенко, вони касовими апаратами користуються сім років. Вбачає у них тільки зручність і для продавців, і для самої керуючої - перевіряти кошти і транзакції.

Третина ФОПів Сумщини мають касові апарати

Керуюча іншим магазином, Юлія Майборода також вважає, що з допомогою касових апаратів страхують покупців і себе. Бо ж чек за товар це також гарантія на товар.

Є у ТРЦ "Мануфактура" й ті продавці, котрі тільки починають опановувати касові апарати. За словами продавчині Наталії Кролевецької, потрібно багато часу, аби занести весь товар до реєстратора.

Мати касові апарати підприємці другої, третьої та четвертої груп повинні з 1 січня. На Сумщині понад 29 тисяч фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, повідомив начальник відділу фактичних перевірок фіскальної служби області Юрій Шахов. З них кожен третій на сьогодні працює з реєстраторами. На сьогодні зареєстровано 8 тисяч РРО. З них більше 7 тисяч – це фізичні особи-підприємці. Також, за словами Юрія Шахова, підприємці на 2-4 групі спрощеної системи оподаткування зобов’язані встановити та використовувати реєстратори розрахункових операцій, незалежно від обраного виду діяльності та отриманого доходу протягом календарного року.

Третина ФОПів Сумщини мають касові апарати

За невикористання касових апаратів для підприємців передбачений штраф. Першого разу – це 100% вартості проданого товару чи наданої послуги. За кожне наступне вчинене - 150%. Але до кінця карантину, який рішенням уряду продовжений до 31 березня, їх не виписуватимуть.

Підприємниця Оксана Кравченко, яка торгує на ринку і є підприємцем 2-ї групи говорить, що на її робочому місці немає мережі Інтернет, тобто, можливості під'єднати РРО.

Вартість касових апаратів коливається від 2 до 70 тис. грн і вище. За словами Юрія Шахова, програмне забезпечення для касового апарату у податковій надають безоплатно.

Також обов’язок використовувати касові апарати не поширюється на платників єдиного податку 1 групи. Тобто тих, хто займаються роздрібною торгівлею на ринках або надають послуги винятково населенню, згідно з переліком, який визначений в постанові кабміну, і які не використовують працю найманих людей.

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