Куди у Чернігові здати ялинку після новорічних свят?

У Чернігові новорічну ялинку після свят слід віднести до найближчого контейнерного майданчика для збору побутових відходів. Про це повідомляє прес-служба Управління ЖКГ міськради.

"Бажано її перед цим загорнути в ряднину, щоб не насмітити хвоєю в під’їзді. Пакетів і плівки краще використовувати мінімум", – йдеться у повідомленні.

Через деякий час дерева зберуть і використають для опалення комунального підприємства "Спецкомбінат" (обслуговує чернігівське кладовище Яцево, – ред.). Збором та перевезенням ялинок займаються підприємства, що обслуговують будинки, споруди та прибудинкову територію (ЖЕКи, ОЖБК та ОСББ). Існує також практика подрібнення ялинок та вивезення щепи на полігон твердих побутових відходів, але зараз до неї вдаються рідко.

Є й інші варіанти утилізувати ялинки з користю. Можна самостійно домовитися з власниками приватних господарств чи представниками зоопарку і відвезти їм деревця. Жителі приватного сектору зазвичай використовують ялини після новорічних свят для власних потреб.

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