П'ятого січня розпочнеться реєстрація на участь у пробному Зовнішньому незалежному оцінюванні-2022 — охочі зможуть подати заявку на участь до 22 січня. Ціна участі складає близько 300 грн, саме тестування проходитиме 19 та 26 березня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

​"Вже завтра, 5 січня, розпочнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 22 січня. Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", — йдеться у повідомленні.

Міністр радить взяти в ньому участь з декількох причин:

попрактикуватися в заповненні бланків відповідей

психологічно налаштуватися на проходження тестувань

навчитися ефективно розподіляти час

Тариф становить в середньому 300 гривень, проте вартість відрізняється залежно від регіону. Для участі у пробному тестуванні потрібно зареєструватися на сайті УЦОЯС.

Відбудеться пробна сесія:

19 березня — українська мова та українська література;

26 березня — історія України, математика, математика (завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

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Що відомо

Український центр оцінювання якості освіти визначив вартість пробного ЗНО у 2022 році. Вона різниться за регіонами й коливається в межах від 213 грн до 309 грн.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання на 2022 рік проходитиме з 5 по 22 січня. Самі тестування пройдуть у березні.

24 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення затвердити новий порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

За даними МОН, п’ята частина абітурієнтів не змогли скласти зовнішнє незалежне тестування з історії України.

Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика. Останній предмет не слали близько 32% абітурієнтів.

У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.

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