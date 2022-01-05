Мешканці 104-х квартир у Червонограді фактично залишились без тепла. Його вони отримують від електрообігрівачів. Але у їхніх квартирах низька потужність електрики. Коли люди масово користуються електроприладами – вимикається світло. Про це Суспільному розповіли мешканці будинку.

У Червоноградському відділі житлового господарства пояснюють, що не можуть дати більшої потужності, бо загалом для будинку передбачено 50 кіловат. Люди відмовилися від централізованого опалення і в будинку немає газу, а на усі електроприлади цієї енергії замало.

Колишній шахтар Богдан Максимів живе в цьому будинку 12 років. У кімнаті має дві однокамфорні плитки, телевізор, мікрохвильовку та електричний підігрів води. Мешканці будинку відмовились від централізованого опалення через зношеність обладнання. Зараз Богдан Максимів, як і інші сусіди, користується обігрівачами.

"В мене опалення відключено ще в 15 році – батарея тріснула, і не могли мені дати батареї", – каже Богдан Максимів.

Суспільне Львів Такими приладами люди опалюють свої квартири

У 2019 році люди написали колективну заяву і відмовилися від централізованого опалення.

"Бо не гріло і підвал постійно затоплювало, труби діряві, майже кожен день викачували воду, зараз відмовились, перекрили – нормально", – пояснює мешканець будинку Петро Затхей.

Петро Затхей також додає, електрики у квартирах бракує, а в квитанціях приходять великі суми.

Суспільне Львів Чоловік показує платіжку за світло

Будинок на вулиці Івасюка, 9 у Червонограді – колишній гуртожиток. Зараз в ньому 104 квартири. Директор Червоноградського управління житлового господарства розповідає, згідно з нормами, на будинок виділено 50 кіловат, тобто на одну кімнату по 0.5 кіловата. А коли гуртожиток перейшов на баланс міста, виявилось, що мешканці використовують забагато електроенергії.

"Неодноразово ми проводили збори, що є такі факти крадіжок і не може такого бути – такої ситуації, що 50 на 50 споживання електричної енергії по кімнатах і по місцях загального користування – це нічого не дало і тоді ми перейшли на нарахування, так як це мало бути з самого початку, по загальнобудинковому лічильнику", – пояснює директор комунального підприємства "Червонограджитло комунсервіс" Юрій Кукоба.

Аби в людей не було проблем з електрикою – будуть замінювати проводку.

"Розроблена проєктно-кошторисна документація, для того, щоби провести там капітальний ремонт всього електричного обладнання, поміняти всю проводку, встановити відповідні автомати і встановити електричні лічильники мешканцям. Проєкт є готовий, він пройшов експертизу. Нами подано лист до органів місцевого самоврядування на виділення коштів, ця сума складає 860 тисяч", – каже Юрій Кукоба.

За словами Юрія Кукоби та мешканців будинку, у неопалювальний сезон світло так не зникає. Але зараз опалювати помешкання важко.

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