На Різдво центри вакцинації на Буковині не працюватимуть

У Чернівецькій області центри вакцинації змінять графік роботи на різдвяні свята. 6 січня вони працюватимуть до 18:00, а 7 січня — не працюватимуть.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної державної адміністрації

Охочі можуть вакцинуватися в центрах за адресами:

мистецький центр "Юність Буковини", вулиця Героїв Майдану, 5,

автовокзал "Вест Буковина", вулиця Руська, 248,

медпункт Калинівського ринку,

торговий центр на вулиці Героїв Майдану, 71,

центр медико-санітарної допомоги у Сторожинці, вулиця Шевченка, 18,

центр медико-санітарної допомоги у Хотині, вулиця Кобилянської, 2,

центр медико-санітарної допомоги у Новодністровську, «Сонячний» квартал 3/27,

центр медико-санітарної допомоги у Вижниці, вулиця Українська, 63,

центр медико-санітарної допомоги у Кіцмані, вулиця Незалежності, 42.

У не святкові дні центри працюють з 8:00 до 20:00.

Для вакцинації доступні чотири препарати – CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Раніше у "Юності Буковини" відкрили пункт допомоги з генерування COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Туди можна звернутися, якщо виникають труднощі з отриманням сертифікату про вакцинацію.

Що відомо

Станом на 3 січня в області першою дозою щепили 275 758 людей, що складає 30,64% населення. Другою дозою імунізували 255 423 людей. Додатковою – 32, бустерною – 52 людей.

Повнолітні українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень. Зробити це можна через застосунок "Дія", а витратити на окремі категорії товарів. Зокрема, купівлю книг, абонементів у спортзал, квитків на потяг чи літак, візити до музеїв і кінотеатрів. Згодом люди, яким понад 60 років, зможуть придбати ліки.

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