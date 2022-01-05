На Буковині пенсіонерів почали щепити проти COVID-19 третьою дозою

У Чернівецькій області людей від 60 років почали вакцинувати проти коронавірусу бустерною дозою. Це третє щеплення, яке роблять через шість місяців після отримання другої дози.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

За його словами, наразі сімейні лікарі телефонують своїм пацієнтам, яким понад 60 років, та пропонують отримати бустерну дозу. Це можна зробити у всіх центрах та пунктах вакцинації. Їх перелік можна знайти тут.

Імунізують препаратами Pfizer або Moderna, незалежно від того, яким щепили раніше.

Найближчим часом після наказу МОЗу вакцинувати бустерною дозою зможуть всіх охочих.

Що відомо

Бустерна доза потрібна, щоб зберегти ефективність вакцини, яка з часом знижується. Вона продовжує дію COVID-сертифіката.

У грудні бустерну дозу почали робити медикам та працівникам інтернатів, згідно з наказом МОЗ.

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