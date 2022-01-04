Вакциновані буковинці витрачають тисячу гривень на книги, кіно, вистави та заняття в спортзалах. Ми запитали у представників різних сфер, що купують за ці гроші.

Андрій Аносов, анестезіолог обласної клінічної лікарні

"Одразу планував витратити ці гроші на книги. Насамперед "І в штиль, і в шторм" Регеша, якого знаю особисто. А також "Сліди на дорозі" Маркуса, щоб підтримати учасників АТО.

А ще збираюся завітати до Лібанової в Букініст (йдеться про книжкову крамницю на вулиці Головній в Чернівцях. Місце, про яке пишуть в путівниках — ред.). Якщо там приймають ці гроші, то непогано було б цей симпатичний магазин підтримати", - розповів Аносов.

Микола Карлійчук, депутат облради

Карлійчук говорить, що витратить тисячу за вакцинацію на заняття в спортзалі. Якщо залишаться гроші, піде на виставу до театру.

Дмитро Миндреску, тренер

Дмитро витратив гроші на квитки в кіно. Зокрема переглянув фільм "Людина-павук". Також купив книги.

Алла Подлєсна, головна редакторка новин Суспільного Буковина

"Замовила дві книги після того, як прочитала на них рецензії. Це роман Артема Чеха "Хто ти такий?", який цьогоріч став книгою року за версією BBC, та роман Нобелівського лауреата Ішіґуро Кадзуо "Клара і сонце".

Решту, мабуть, витрачу на квитки до Івано-Франківська, бо люблю це місто", — говорить Подлєсна.

Любомир Равлюк, керівник народного вокального ансамблю "Смерічка"

За словами Равлюка, витратить гроші на книги. Купить збірки Василя Шкляра, нові твори Ліни Костенко, нотну грамоту, енциклопедії та класику.

"Якщо гроші залишаться, піду в театр на виставу", — говорить Любомир.

Вікторія Керницька, студентка Чернівецького національного університету

Вікторія вже витратила тисячу за вакцинацію. Купила книги "Згодом" Стівена Кінга, "Ідеальну незнайомку" Меган Міранди, "Гуччі" Сари Гей Форден та "П'ять четвертинок апельсина" Джоан Гарріс.

"Оскільки обожнюю читати, я не марнувала часу та в одній з інтернет-книгарень замовила кілька книг. Окрім них, використала гроші на походи в кіно", — говорить Вікторія.

Марія Радуляк, жителька села Бережонка, пенсіонерка

Марія розповіла, що разом з чоловіком планує витрати гроші на книги. Зокрема куплять подарунковий "Кобзар" Тараса Шевченка й "Букову Землю" Марії Матіос.

Мирослав Пентелейчук, власник компанії з виробництва весільних суконь

Підприємець сказав, що витратив тисячу гривень на спортзал та квитки в кінотеатр.

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